الإثنين 05 أغسطس 2019 الموافق 04 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
منوعات
تسلم «الإيد الشغّالة»
الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:55 م
تصوير: إسلام محمود
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ حوالي 18 ساعة
أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 4 أغسطس 2019
منذ حوالي 6 ساعات
بمشاركة مصر.. تعرف على أجندة قمة الدول الصناعية الكبرى التي تنعقد في فرنسا
منذ حوالي 18 ساعة
بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع
منذ حوالي 3 ساعات
إخلاء سبيل "بشير التابعي" بكفاله مالية بعد اتهامه بدهس شاب
الصور
تسلم «الإيد الشغّالة»
«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة
غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)
صور ترميم تمثال توت عنخ آمون
أول تدريب لمحمود متولي ومحمد مجدي أفشة في الأهلي
الأكثر قراءة
بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع
منذ حوالي 18 ساعة
مفاجآت مدوية في قضية فساد اتحاد الكرة.. كرم كردي على رأس المتهمين
منذ حوالي 3 ساعات
منار سعيد تكشف كواليس اختيارها لمجاورة الرئيس في مؤتمر الشباب (فيديو)
منذ ساعتين و 35 دقيقة
"طوارئ البترول" تتدخل للسيطرة على حريق معهد الأورام (صور)
منذ ربع ساعة
المزيد
ستوديو
ستوديو
رئيسة شرطة نيوزيلندا تلبي دعوة الملك سلمان لأداء فريضة الحج
ستوديو
الطبيب المعالج يكشف تفاصيل مرض ريهام سعيد: "أنفها تشوه تمامًا"
ستوديو
لأول مرة.. صور ريهام سعيد أثناء إصابتها بمرض خطير في الوجه
ستوديو
شاهد صورة نادرة من زفاف عفاف شعيب والمنتج رياض العريان
رياضة
فرستابن: لا أهتم بالأرقام
منذ 38 دقيقة
جوارديولا يرشح 6 أندية للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي
منذ ساعة الا ربع
تسيسكا موسكو يحقق فوزًا ثمينًا على روبين قازان
منذ ساعة و 19 دقيقة
مدرب الوحدة الإماراتي يؤكد جاهزية فريقه للقاء النصر
منذ ساعة و نصف
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
بالفيديو: ريهام سعيد تكشف مكالمتها "الغريبة" مع أمير كرارة
الرئيس نيوز
مصريان مرشحان لخلافة "الظواهري" في قيادة تنظيم "القاعدة".. من هما؟
الرئيس نيوز
بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لضباط مباحث الإسكندرية
الرئيس نيوز
"الجبهة الثورية" تنشر اتفاقها مع "قوى التغيير" بعد تنصلها منه
منوعات
تسلم «الإيد الشغّالة»
منذ ساعة و 23 دقيقة
فيلم "هوبس أند شاو" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية
منذ ساعتين و 32 دقيقة
مصرع وإصابة اثنين من رعاة الغنم في صاعقة برق برومانيا
منذ حوالي 6 ساعات
الطبيبات يستقطعن ساعات من عملهن لصالح الأسرة
منذ حوالي 6 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
«التداوي» يؤكد على سرعة الإنتهاء من تجهيز نشرات التنقلات بين المعلمين
كشكول
زيادة عدد المدارس العسكرية إلي 7 مدارس بكفر الشيخ
كشكول
تعليم أسوان تبحث تدريب الطلاب على الطاقة الشمسية
كشكول
اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بسوهاج بنسبة نجاح 91%
إسلام سياسي
إسلام سياسي
هل انتهى عصر "أيمن الظواهري" في القاعدة ؟
إسلام سياسي
السرقات تعود إلى الرقة واتهام خلايا داعش
إسلام سياسي
خبيرعراقي : عودة داعش من جديد في سوريا والعراق
إسلام سياسي
طرد إخوان مصر من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت
زيت وسكر
فوائد قرع العسل لصحة الجسم
بدء خطة تحفيز العمال بالمحافظات
“تموين المنوفية” تراقب مستودعات الغاز لضبط المخالفين
انتخابات “الأطباء” تجدد الصراع بين “شعبان” ووزيرة الصحة
مقالات الرأي
ماجد حبته
مسلسل العبث الإيرانى الأمريكى
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «2»
سيد عبدالقادر
حجاج السيلفى
د.أحمد الخميسى
طيور بيضاء لا تموت
المزيد
الثقافة
"دار الكتب": لم نكن طرفا في النزاع على مكتبة الراحل حسن كامي
منذ ساعة و 22 دقيقة
أنا وهؤلاء.. اعترافات فاروق حسنى عن نجوم الفن والفكر والأدب
منذ أقل من ساعتين
بالصور.. افتتاح معرض "نجيب محفوظ بريشة فناني العالم"
منذ ساعتين و 10 دقيقة
مدرسة الأوغاد الابتدائية المشتركة (قصة)
منذ ساعتين و 26 دقيقة
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News