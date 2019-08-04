التحقيق مع 4 عاطلين تعدوا على موظف ونجله بالضرب في حلوان

تباشر نيابة حلوان الجزئية، الأحد، التحقيق مع 4 عاطلين تعدوا بالضرب بالأسلحة البيضاء والشوم، على موظف ونجله، بسبب خلافات الجيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن إصابة الأول بجرح قطعي بالرأس والثاني بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ.

وتلقى الرائد محمد محسن، رئيس التحقيقات بقسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى قصر العيني، مفادها استقبال كل من"أشرف عبود عبد السميع"، 46 سنة، موظف بشركة المقاولون العرب، ومقيم بالعزبة القبلية، مصابا بجرح قطعي بالرأس، ونجله المدعو "عبود أشرف"، 28 سنة، سائق، ومقيم بنفس عنوان الأول، مصاب بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة.

وبالانتقال والفحص تبين قيام كل من "صابر أحمد"، و"محمد عبد الحميد"، وشهرته حموكشة، و"حسام محمد"، وشهرته ضبعي، و"محمود جابر"، بالتعدي بالضرب، علي الضحية ونجله بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائد محمود سعداوي، معاون مباحث القسم، من القبض علي المتهمين.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20402 لسنة 2019 وتباشر النيابة التحقيقات.