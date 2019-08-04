القديس.. زيارة خاصة لـ«قلب الدكتور غنيم»

الحياة على طريقة الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر والشرق الأوسط، قطعًا مختلفة، فهو ذلك الطبيب الذى أفنى عمره فى إنقاذ حياة الآلاف من البشر سنويًا بدون أى مقابل، وتعلم على يديه مئات الأطباء ممن حازوا الشهرة والأموال، ومع ذلك لم يفتتح عيادة قط، ويعيش فى شقة متواضعة بمدينة المنصورة، ويملك سيارة موديل ٩٩.

رافعًا شعار «أقل القليل يكفى» عاش الدكتور غنيم، ذلك «اليسارى» المؤمن بالقومية العربية والمنضم إلى أحزابها فى فترة الخمسينيات، ومعه سارت على نفس المبدأ أسرته الصغيرة، التى تضم زوجته الإسكتلندية وابنًا وابنة، أصر على أن يلتحقا بـ«مدارس الحكومة» التى تعلم وتخرج والدهما العالم الجليل فيها. فى السطور التالية، نتوقف عند بعض المحطات فى تلك الحياة الفريدة، التى كشفها «غنيم» لـ«الدستور»، رغم ما يمتاز به من قلة الحديث والظهور الإعلامى، وصداقته لمجموعة مقربة محدودة تضم كلًا من الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور محمد أبوالغار، والدكتور محمد المخزنجى، وقبلهم الراحل أحمد زويل.







لم يفتتح عيادة.. يملك سيارة موديل 99.. ويسكن فى «شقة متواضعة»

منذ بدأ مشواره التعليمى فى مدينة المنصورة، امتلك الطفل محمد غنيم حلمًا طويل المدى بحجز مكان لنفسه وسط «الكبار»، ورغم مواجهته- مثل أقرانه فى الأرياف- حياة مليئة باليأس والفقر والعثرات نجح فى التغلب عليها وتحويلها إلى دافع قوى نحو تسجيل اسمه فى «سجل العظماء». هذا الدافع القوى تكلل بالنجاح حين حصل على شهادة الثانوية العامة فى عام ١٩٥٥ بمجموع ٧٩٪، الذى كان لا يحصل عليه سوى المتفوقين فى ذلك الوقت، وكان أكثر مما تتطلبه كليات الطب، التى التحق بها بالفعل وتخرج فيها، وتحديدًا فى كلية الطب.

لذا عندما سُئل عن رأيه فى نتائج الثانوية العامة حاليًا، وصف حصول الطلاب على مجموع ١٠٠٪ وما يزيد عليه بـ«الوضع غير الطبيعى»، الذى لا يخضع لقوانين الإحصاء، معتبرًا أنهم «طلاب مبرمجون بالمناهج والدروس الخصوصية».

وفى المرحلة الجامعية تعرض «غنيم» لموقف غير مسار حياته، فبعد التخرج فى كلية الطب عمل «طبيب امتياز» بالمستشفى التابع لجامعة القاهرة، ثم طبيبًا مقيمًا فيه أيضًا، وتحديدًا داخل قسم «المسالك البولية».

هناك حدثت مشكلة بينه وبين بعض أعضاء هيئة التمريض، فتمت إحالته للتحقيق وخصم ٣ أيام من راتبه، ورغم أنه صاحب الترتيب الثانى فى دفعته، تسببت هذه المشكلة فى عدم تعيينه بجامعة القاهرة، لكنه كعادته كان راضيًا، وقال: «عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم».

وبالفعل، تحول مسار حياته بعد هذا الموقف، إذ عمل فى مستشفى بنها العام قرابة العامين، اكتسب فيهما الثقة وتعلم العمل بمفرده، ووضع مدير المستشفى ثقته فيه وأسند إليه الكثير من المهام، ثم انتقل من مستوى إلى مستوى آخر، حتى جاء الإعلان عن حاجة جامعة المنصورة لمعيدين، وكانت فاتحة خير كبيرة جدًا عليه ليؤسس أسطورته هناك.. «مركز محمد غنيم لجراحات الكلى».

كان من الممكن أن يكوّن «غنيم» ثروة هائلة لو أراد استغلال ما لديه من مواهب وقدرات طبية، لكنه اختار التمسك والعمل بمبدأ «الرضا والقناعة وخدمة الناس» وطبقه على أرض الواقع من خلال مركزه لجراحات الكلى الشهير، الذى أسسه فى مدينة المنصورة، حيث لا يأخذ جنيهًا من أى مريض، وكل المرضى هناك سواسية بدون تمييز لأحدهم عن آخر. ولن يتخيل أحد أن طبيبًا بكل هذا الثقل، وأجرى آلاف الجراحات شديدة التعقيد فى مجال الكلى والمسالك البولية، لم يفتح عيادة خاصة على الإطلاق، وتفرغ لإدارة المركز الذى اعتبر إنشاءه وإجراء أول عملية زراعة كلى فيه عام ١٩٧٦ «عطية ربانية» وإشارة من الله بالاستمرار فى هذا الطريق، خاصة أنها تمت تحت ظروف صعبة للغاية وبإمكانيات محدودة جدًا. وعندما سُئِل عما جمعه فى حياته أو كم لديه أو لأسرته من أموال، كان الرد مفاجئًا وكأنه واحد من أبطال روايات الماضى والكتب القديمة: «حصلت على نصيبى فى المهنة من سمعة طيبة، وسافرت مرات كثيرة ورأيت العالم بالقدر الذى قد يكون أكثر من أصحاب الثروات».

واتصالًا مع تلك الحياة الراضية، يكتفى «غنيم» بالعيش فى شقة متواضعة بمدينة المنصورة، ويستقل سيارة عمرها أكثر من ٢٠ عامًا، والمفارقة هنا التى تثير الدهشة أن تلاميذه كلهم من «المليونيرات» وأصحاب المراكز الطبية الخاصة والفيلات وأساطيل السيارات، لكنه يكتفى عن كل ذلك بـ«راحة فى قلبه» كما يقول دائمًا.





أسس مركز الكلى بـ«منحة هولندية».. ومشروعه المنتظر «الخلايا الجذعية» يقربه من جائزة نوبل

بدأت رحلة الدكتور محمد غنيم مع مشروعه الأهم، مركز علاج الكلى، بتقديمه طلبًا للحكومة الهولندية لإنشاء المركز، وبالفعل استطاع الحصول على منحة كبيرة أسهمت فى بناء مركز المنصورة، الأكبر والأول من نوعه فى الشرق الأوسط.

ولأن البدايات هى أساس نجاح أى مشروع، فرض «غنيم» شروطًا وفلسفة على كل من سيعمل فى المركز، فجمع حوله عددًا من الأطباء المتميزين، واشترط التفرغ للعمل بالمركز، بمعنى عدم عمل الطبيب فى عيادة خاصة.

وبحسب صديقه الدكتور محمد أبوالغار: «التخطيط والبناء والتنظيم للمركز كان مدروسًا ونفذ بدقة وأمانة، وكان من أول لحظة متماشيًا مع جميع القواعد العالمية والعلمية والمهنية، والتجهيزات على أعلى مستوى، مع استمراره فى التحديث بصفة مستمرة، لذا حافظ على مستواه العلمى ومكانته». وكان «غنيم» صارمًا فى إدارة المركز، وطبق جميع القواعد على الكبير قبل الصغير، ما أدى إلى احترام الجميع منظومة العمل تلك، ولأن إدارة المركز كانت تعتمد أساسًا على أنه أكاديمى بحثى، نجح معظم أطبائه فى حصد جوائز علمية كبيرة فى مجال الطب، وبالطبع حصل الدكتور محمد غنيم نفسه على أعلى الجوائز الدولية فى مصر، والكثير من الجوائز فى مختلف دول العالم، بسبب بحوثه المهمة فى علم أمراض الكلى.

وتعتمد ميزانية المركز على موازنة بواقع ٦٠٪ من الدولة و٤٠٪ من التبرعات والهبات، معتمدًا على سمعته الرائدة. ورغم تخطيه عمر الـ٨٠ عامًا ما زال «غنيم» يعطى الكثير والكثير، ويعكف الآن على مشروع ثانٍ يصفه المقربون منه بأنه سيكون وسيلته للحصول على جائزة «نوبل» فى الطب، وهو عبارة عن إقامة خط لإنتاج «الخلايا الجذعية»، ذلك المجال الذى نشر فيه أبحاثًا عديدة بالخارج.

يقول الدكتور غنيم: «موضوع الخلايا الجذعية نجح فى علاج بعض الأمراض، وهناك عشرات المعامل فى الداخل والخارج تعمل على الأمر، ونصيبنا فى مصر علاج السكر بالخلايا الجذعية، ونجحنا كما نجح آخرون فى الحصول عليها من الدهون وتحويلها لخلايا تفرز الإنسولين، ونجحت فى تجارب بعض الفئران، ونحاول نقل التجربة إلى ما يعرف بما قبل الإكلينيكى، بمعنى حيوانات أكبر مثل الكلاب بوسائل مختلفة وما زلنا نسير فى هذا الاتجاه».

والدكتور «غنيم» مستشار علمى لرئيس الجمهورية، ضمن المجلس الاستشارى الذى يضع خططًا لتطوير التعليم والصحة، ورغم أنه لا يتحدث كثيرًا عن ذلك، من المعروف للجميع أنه قدم دراسة متكاملة عن تطوير التعليم، هى نتاج عمل لجنة مصغرة شكلها لدراسة ومناقشة الدراسة.

ويلخص ما فى تلك الدراسة قائلًا: «نحتاج إلى مفوضية للتعليم تضم الرجال المشهود لهم وأساتذة من الجامعة وتضم ممثلين للآباء وممثلًا من لجنة التعليم فى البرلمان ليناقشوا خطة الوزير وينتهوا إلى السياسة العامة، بحيث تكون سياسة دولة وليست سياسة وزير، على أن تتضمن متابعة المناهج وتطويرها بصفة مستمرة».





متزوج من إسكتلندية.. لعب الكرة فى نادى المنصورة.. يعشق كتابات نجيب وإدريس.. وهزم فيروس «سى»

انضم الدكتور محمد غنيم إلى حزب «البعث العربى الاشتراكى»، فى الخمسينيات، وكان لديه اهتمام بفكرة القومية العربية، ويرى أن حل الأحزاب فى ١٩٥٤ كان خطأ كبيرًا، خاصة أنه كان السبب الرئيسى فى موت الحياة السياسية الحقيقية، والسماح لأحزاب وجماعات بالعمل تحت الأرض مثل ما فعلته جماعة الإخوان الإرهابية.

ويوضح فكرته تلك بقوله: «فى عام ١٩٤٩ شهدت مصر أنزه انتخابات أفرزت فوز حسين باشا سرى بمنصب رئيس الوزراء، وتمكن حزب الوفد من الأغلبية، لكن الإخوان كانت لهم مقرات فى كل نجع». ثم تأثر «غنيم» بعد ذلك بـ«الماركسية»، دون أن يغير مبادئه ولا أفكاره التى طبقها على نفسه أولًا، منذ أن كان طفلًا، وهو يصف نفسه الآن بـ«اليسارى المعاصر».

يعشق «غنيم» كتابات يوسف إدريس ونجيب محفوظ، خاصة «ثرثرة فوق النيل»، ثم تطور عشقه هذا ليشمل أبناء الجيل التالى، خاصة بهاء طاهر ومحمد المخزنجى، ويرى فى الأخير أن تجاربه فى العلوم تغلب على كتاباته، لافتًا إلى أن أول مرة سمع عنه فيها كان من خلال كتاباته فى مجلة «العربى»، معتبرًا إياه فنانًا ملهمًا. والدكتور محمد غنيم عاشق السينما، وكان يدخلها فى القاهرة فى الماضى، لكنه الآن أصبح مشغولًا ووقته ضيقًا جدًا، فحين يزور العاصمة يكون غالبًا مرتبطًا بمواعيد والوقت لا يسمح بدخول دور العرض. لكن ذلك لا يمنعه أن يشاهد أفلامه المفضلة عبر الإنترنت. أما فى مجال الرياضة، فبحسب مقولة لأحد المقربين منه فإنه «لم يكن أهلاويًا ولا زملكاويًا، بل كان منصوريًا»، خاصة أنه كان يلعب كرة القدم بنادى المنصورة، وكان يشجع النادى بقوة لأنه كان يرى أن المنصورة فريق له رصيد جماهيرى كبير. ورائد زراعة الكلى فى الشرق الأوسط أصيب بفيروس «سى» فى عام ١٩٩٠، لكنه لم يستسلم واستكمل رحلة علاجية قاسية بعلاج «الإنترفيرون» المعروف أنه يُضعف «المناعة»، ولأن دعوات الملايين كانت معه شفى منه.

ولا يعرف كثيرون أن زوجته إسكتلندية عاشت فى المنصورة وأصبحت من أبنائها، ولم تطلب بأن تعيش فى القاهرة، ولم تضغط على زوجها ليعمل ولو قليلًا فى القطاع الخاص لتعيش فى قصر، ولديهما ثمرة هذا الزواج ابنة وولد زرع فيهما «غنيم» كل مبادئه وجعلهما يعرفان الحياة الحقيقية البعيدة عن مفاتن الحياة الزائلة، وألحقهما بالتعليم الحكومى، كما فعل هو.