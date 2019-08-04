مدرب الوحدة الإماراتي يؤكد جاهزية فريقه للقاء النصر

أكد موريس شتاين، مدرب الوحدة الإماراتي، جاهزية فريقه للقاء مستضيفه النصر السعودي مساء غد الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وقال في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "الوحدة جاهز لهذا التحدي، بعدما أمضينا فترة إعداد جيدة، وأنا راضٍ عما أنجزناه فيها".



وأضاف: "النصر فريق كبير لديه الخبرة وأحترمه جدا، لكن أيضا الوحدة فريق كبير ويمتلك لاعبين مميزين، والمباراة صعبة على الفريقين، ونطمح لتحقيق أفضل نتيجة. فريقي جاهز وسنلعب بكل قوتنا".



واختتم: "أنا أعرف فريقي جيدا وأعرف النصر كذلك، فقد تابعتهم بشكل مكثف خلال الفترة السابقة. أطمح لبداية قوية مع فريقي".



وبدوره، قال تيجالي، مهاجم الوحدة: "أنا سعيد بالعودة مجددا للسعودية، ومتشوق لرؤية جماهيرنا في الرياض، والحظوظ متساوية. النصر فريق مميز، وسألعب للمساهمة مع زملائي من أجل الخروج بنتيجة تسعد جماهيرنا في الرياض وأبوظبي".