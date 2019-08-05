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حوادث

تفاصيل جديدة حول مقتل بائع بسبب أعمال السحر بالمعادى

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:31 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة المعادي، بإحالة المتهم بقتل بائع يعمل بمجال الجزارة أمام منزله طعنا بالسكين، إلى محكمة الجنايات.

وقال المتهم في أقواله إنه تشاجر مع المجني عليه بسبب شكه أنه قام بعمل سحر سفلي له، فتشاجر معه وتبادلا الشجار، وقام بطعنه في صدره.

كما استمعت النيابة إلى أقوال أسرة المجني عليه، وقال محمد السمكى "جزار" شقيق المجني عليه أنه يوم الواقعة استيقظ على صرخات بمنزله وأصوات صراخ قادمة من الشارع، فهرول إلى الأسفل ليجد شقيقه ملقى على الأرض غارقا في دمائه، فظن أنه أصيب بجرح أثناء عمله كونهم يعملون بمجال الجزارة، ولكن باستطلاعه الأمر تبين له أن شقيقه تعرض لطعنة غادرة على يد جاره أودت بحياته فى الحال.

وأضاف شقيق المجني عليه أنهم أسرة بسيطة لا تنساق لأي خلافات أو مشكلات جيرة، وشقيقه معروف بطيبة قلبه، ويوم الواقعة اعترضه المتهم ونعته بأقصى الألفاظ الخارجة والسباب دون سبب، وتجاهله شقيقي وأكمل طريقه، وفي نفس اللحظة توجه المتهم لمنزله وأحضر سكينة، ولحق بالمجني عليه حتي محل سكنة، وقال له: "هخلي أيامك كلها سودة"، وعندما التفت المجني عليه له باغته بطعنة نافذة أسقطته أرضا.

وأوضح أن شقيقه يملك "فرشة" أسفل منزله لبيع اللحوم، وأنه تولي أمرها؛ ليوفر مصدر رزق لنجليه الذين أصبحوا بلا أب.

وبسؤال أسرة المتهم أكدوا أن نجلهم مريض نفسي ويعالج منذ فترة طويلة، كما قدموا شهادات طبية تثبت احتجازه بأحد المصحات، وتلقيه العلاج، مشيرين إلى أن المتهم ظن أن المجني عليه عمل له سحر سفلي أصابه بالجنون.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه عن تلقيه طعنة غائرة أسفل عضلة الترقوة من الناحية اليسرى، أدت إلى مصرعه في الحال، وتحفظت النيابة علي الجثة وأمرت بنقلها إلى مشرحة زينهم.

وكانت النيابة أمرت فى وقت سابق بعرض المتهم على فريق طبي من مستشفى الأمراض النفسية والعصبية؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإعداد تقرير شامل عن حالته النفسية، والتأكد مما إذا كان يعاني من أي اضطرابات نفسية، في واقعة قتله بائع بسبب أعمال الدجل، ولكن تبين سلامته العقلية.

كان قد تلقى قسم شرطة المعادي، إخطارا، من مستشفى مبرة المعادي، تفيد باستقباله "أحمد ع"، 42 سنة، بائع، توفى إثر إصابته بجرح غائر بالصدر.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه، و"إسماعيل ح"، 34 سنة، سائق، يعاني من اضطراب نفسي، بسبب اعتقاد الأخير بأن المجني عليه يقوم بإيذائه بأعمال السحر تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين"، محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض، المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بما تقدم.
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