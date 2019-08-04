محمد عبدالغني والنقاز وحازم إمام يشاركون في تدريبات الزمالك

انتظم محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي بعد تعافيه من الآلام التي كان يعاني منها في وجه القدم خلال اليومين الماضيين.

وحصل عبد الغني على راحة من التدريبات في اليومين الماضيين، إلا أنه ظهر في التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

وشارك حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 48 ساعة.

وأدى الثنائي محمد عبد الشافي ومصطفى فتحي تدريبات في صالة (الجيمانزيوم)، في إطار البرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني، لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

فيما استمر محمود علاء في الخضوع لتدريبات تأهيلية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي الماضية، ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

كما أدى حازم إمام الظهير الأيمن للفريق تدريبات للإطالة وفك عضلات القدم بسبب شعوره بإجهاد عضلي، ثم استكمل مشاركته في التدريبات الجماعية.

وخضع ثلاثي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي لتدريبات إضافية، خلال مران اليوم، حيث قام أيمن طاهر مدرب الحراس المرمى بقيادة الثلاثي لتدريبات خاصة قبل بداية المران بساعة كاملة، ثم خضعوا للتدريبات الجماعية مع الفريق.

ويواصل الزمالك استعداداته على ملعب النادي لمواجهة بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل على ملعب "بتروسبورت".