الأهلي يقترب من ضم مهاجم الترجي التونسي

قالت بعض المصادر الصحفية إن النادي الأهلي اقترب من ضم مهاجم الترجي التونسي طه ياسين الخنيسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأضاف موقع تونس الرقمية، أن رغبة النادي الأهلي تأتي في التعاقد مع طه ياسين الخنيسي بناء على طلب من الأورجويانى مارتن لاسارتى لتعزيز الخط الهجومي قبل انطلاقة الموسم الجديد.



يذكر أن النادي الأهلى تعاقد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع كل من أليو ديانج ومحمود متولي من الإسماعيلي ومحمد مجدي قفشة من بيراميدز وجدد استعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون لمدة موسم جديد.



ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع برّه بطل جنوب السودان، التي تقام يوم 11 من أغسطس الجاري في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.