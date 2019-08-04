ألماني يهزم الدوسري وينال لقب كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية

أحرز الألماني محمد هاركوس لقب كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية بعدما فاز على السعودي مسعد الدوسري حامل اللقب في النهائي الكبير وحصد جائزة قدرها 250 ألف دولار اليوم الأحد.

وتفوق هاركوس، وهو أحد أكثر لاعبي كرة القدم الإلكترونية خبرة لكنه لم يكن مرشحا للتتويج باللقب، على الدوسري 3-2 في مجموع المباراتين في لندن.

وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت على منصة إكس بوكس، بالتعادل 1-1 بينما تفوق هاركوس 2-1 في مباراة الإياب على منصة بلاي ستيشن.

وبدأ ملايين اللاعبين حول العالم طريق الوصول إلى النهائيات قبل أن يصعد أفضل 32 لاعبا وبدأت المنافسات يوم الجمعة على مدار 58 ساعة من البث المباشر عبر ست لغات مختلفة على مواقع التواصل

الاجتماعي والمحطات التلفزيونية الشهيرة.

واحتفل هاركوس، وهو لاعب محترف في صفوف فيردر بريمن لكرة القدم الإلكترونية، بالتتويج عن طريق التلويح بالعلم الألماني.

وقال هاركوس بعد دقائق من الفوز "أتمنى فقط ألا أستيقظ. هذا جنون. لم أتوقع ذلك وهذا أمر لا يصدق.

"جئت إلى هنا دون الكثير من المران لأننا في نهاية الموسم لكني فزت على مسعد الدوسري وهذا جنون".

وأضاف قبل أن يتسلم الجائزة من ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس "لا أعتقد أني جيد بهذا الشكل. يحتاج المرء إلى الحظ وأن يقدم مستويات رفيعة".

وبات هاركوس أول ألماني ينال اللقب منذ انطلاق المسابقة في 2004. وقال السعودي الدوسري "هو يستحق الفوز. سأعود العام المقبل".