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عالم

تفاصيل وفاة شاب مصري غرقا في ألمانيا

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:19 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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أكد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أنه تواصل مع أعضاء بيت العائلة مع المسؤولين في السفارة المصرية الألمانية بشأن الشاب المصري الذي توفى غرقا الأسبوع الماضي.

وأضاف "ثابت" في تصريح لـ"الدستور"، أن تم التواصل مع خال المتوفي والمقيم في فرنسا للحضور من أجل التعرف على الجثمان في برلين، مشيرا إلى أن جميع الدول الأوروبية تقوم بحرق الجثمان في حال عدم التعرف عليه والوصول إلى أهله.

وأشاد "ثابت" بجهود السفارة المصرية في برلين وتواصلها مع ذوي الفقيد من أجل التعرف عليه وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يغادر الجثمان صباح غدا الأمين، متمنيا من أهله وذويه الصبر والسلوان.
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