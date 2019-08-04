مانشيستر يونايتد يوافق على رحيل لوكاكو

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي ابدت موافقتها على رحيل لوكاكو، دون التعاقد مع لاعب آخر، وذلك بعدما تعثرت المفاوضات مع ديبالا، بعدما كان قريبا للغاية من الانضمام إلى "الشياطين الحمر".



وانضم لوكاكو ليونايتد في صيف عام 2017 قادما من إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، في عقد يربطه بالفريق حتى صيف عام 2022، علما بأنه شارك في 45 مباراة بالموسم المنقضي بكل البطولات وسجل 15 هدفا وصنع 4 أهداف.



ويرغب لوكاكو في الرحيل عن يونايتد، لا سيما بعد فشله في الحصول على مقعد في التشكيلة الأساسية منذ وصول سولسكاير إلى مقعد المدير الفني.



وربطت عدة تقارير صحفية إيطالية، ديبالا بالرحيل عن يوفنتوس، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه في الميركاتو الصيفي الحالي، يأتي في مقدمتها توتنهام هوتسبير الإنجليزي.