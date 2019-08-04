منار سعيد: أتمنى الحديث مع الرئيس السيسي ولو 10 دقائق (فيديو)

قالت منار سعيد، الفتاة التي جاورت الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، إنها تبحث عن فرصة ولكنها لم تجد الفرصة بعد بسبب مرضها النادر.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن المجتمع يرفض تشغيلها رغم إجادتها للغات عديدة، متابعة: "قدمت في شغل كتير، وكانت الإجابة دائما صوتك مش هينفع، وشكلك مش مناسب".

وأوضحت "منار"، أنها لم تتحدث إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال وجودها بجانبه في مؤتمر الشباب الأخير، ولم يتواصل معها أحد منذ المؤتمر، لكنها تنتظر تواصل الرئاسة معها.

وتابعت: "نفسي فكرة التنمر في البلد يكون ليها قانون عقوبة قوي، وأي حد يتنمر على حد يعاقب، لأنني عانيت كثيرًا من التنمر، ونفسي أقابل سيادة الرئيس وأتكلم معاه ولو 10 دقائق".