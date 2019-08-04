مباحث التموين تحرر عددًا من المخالفات التموينية في القاهرة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية استهدفت تشديد وإحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة؛ لتحقيق الاستقرار بالأسواق، واستهداف مخازن السلع والمواد الغذائية غير المرخصة، بهدف التصدي لكافة صور الغش التجاري لحماية جمهور المستهلكين.



وأسفرت الحملات عن ضبط مسئول مخزن تابع لإحدى محلات العطارة (بدائرة قسم شرطة مصر القديمة)، لإدارته المخزن بدون ترخيص، واستغلاله في تصنيع مستحضرات العطارة ومستحضرات التجميل والمنشطات، مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر بكميات قدرها 20 ألف عبوة مستحضرات، وكريمات متنوعة تزن 12 ألف طن مواد خام تستخدم في تصنيع البخور، و20 طن خشب بخور، و4،825 طن أعشاب علاجية، و15 ألف عبوة فارغة، جميعها مجهولة المصدر.



وضبطت الحملات مسئول مخزن تابع لإحدى شركات تجارة الجملة (بدائرة قسم شرطة حلوان) لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية "أرز مستورد" غير مُطابق للمواصفات، وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بكميات قدرها 1،800 طن أرز.



وتمكنت الحملات من ضبط صاحب مركز تعبئة وتخزين اسطوانات أكسجين طبية (كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء)؛ لإدارته المركز بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الأكسجين الطبي داخل "تنكات" مجهولة المصدر، وقيامه بإعادة تعبئة اسطوانات أكسجين طبية غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد توزيعها على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المركز على (8،900 طن أكسجين طبي - 30 اسطوانة أكسجين فارغة - 3 جهاز باروميتر لقياس ضغط الاسطوانات- 10 مفتاح اسطوانات- منجلة).



واعترف المتهمون بارتكاب الوقائع السابقة، وتحررت المحاضر اللازمة، وأُُُخطرت النيابة العامة للتحقيق.