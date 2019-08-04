شرطة "دايتون" الأمريكية: شقيقة مطلق النار بين القتلى

أعلن مات كاربر نائب رئيس شرطة مدينة دايتون بولاية (أوهايو) الأمريكية، أن شقيقة المسلح، الذي نفذ حادث إطلاق النار بالولاية، في وقت سابق اليوم الأحد، من بين الضحايا وتدعى (ميجان بيتس) وتبلغ من العمر 22 عامًا.

وأكد كاربر- في مؤتمر صحفي نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية - أن (كونور بيتس) هو مطلق النار، كما كشف عن هوية الضحايا التسعة القتلى من جراء الحادث، والذين تراوحت أعمارهم ما بين 22 و57 عامًا، مشيرًا إلى أنه تم إخطار جميع أسرهم.. منوها بأنه تم العثور على جميع الضحايا التسعة في نفس الموقع.

وكان حادث إطلاق النار، الذي وقع بمدينة دايتون في ولاية (أوهايو) صباح اليوم؛ أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، وإصابة 27 آخرين بجروح، وذلك بعد مرور 13 ساعة فقط من إطلاق مسلح النار في متجر "وول مارت" بمدينة "إل باسو" بولاية تكساس؛ والذي أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 26 آخرين.