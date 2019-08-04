القوات العراقية تقتل 6 عناصر من داعش في نينوي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي مقتل ستة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي إثر ضربة جوية في محافظة نينوي.



وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، إن قوات الأمن في محافظة نينوي تمكنت من القضاء على العناصر الإرهابية، وذلك بناء على معلومات استخبارية دقيقة.



يذكر أن القوات الأمنية تتمكن بين فترة وأخرى من قتل واعتقال عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بمناطق متفرقة من العراق.