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مصر

خطة لتمويل مشروعات الرى الحديث ومسابقة الترشيد

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:03 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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اجتمع وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، وذلك لبخث مستجدات ومناقشة الخطة المستقبلية لتمويل مشروعات الري الحديث والتوسع فيها وكذلك موقف مسابقة الترشيد للمزارعين.

واستعرض الاجتماع آليات تمويل مشروعات الرى الحديث فى عدة محافظات، بجانب تواصل فعاليات المسابقة القومية الثانية لترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع روابط المستخدمين، وذلك بتطبيق أنظمة الري الحديثة والمطورة في ضوء السياسات المائية للدولة وحفاظًا على الموارد المائية المحدودة.

وشهدت المسابقة تصفيات المرحلة الثانية من المسابقة القومية الثانية لترشيد استهلاك المياه  للمزارعين التى تنظمها وزارة الموارد المائيه والري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث قدموا تجاربهم المميزة في استخدام أساليب الري الحديث لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها، ضمن مسابقة المزارعين تحت عنوان " حافظ عليها تلاقيها ".

يأتى المشروع فى إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الموارد المائية والري، ويتضمن المسابقة القومية للترشيد تحت عنوان "حافظ عليها تلاقيها"، وتقييم الأعمال المشاركة فى المسابقة من أصحاب التجارب من المزراعين، لتعزيز الوعي بالمياه وتشجيع التفكير الجديد حول أكثر التحديات المتعلقة بالمياه إلحاحًا واتخاذ الإجراءات نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والحفاظ علي..

وقالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري لـ "الدستور"، إن مشروع  "ووتر ستار" يقدم الدعم للمزارعين عن طريق تبادل الزيارات الميدانية بين المزارعيين فى المحافظات المختلفة للتعرف على التجارب الناجحة التى قام بها الكثير من المزارعيين لتطوير نظم الرى بالأراضى القديمة، وذلك على مستوى الترع الفرعية، وتطوير المساقى التى ساهمت فى ترشيد استخدام مياه الرى والحفاظ على نوعيتها من التلوث وزيادة إنتاجية المحصول وتقليل نفقات تشغيل وحدات طلمبات رفع المياه إلى أراضيهم وكذلك زيادة المساحات المنزرعة باستخدام نظم الرى بالرش والتنقيط.
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