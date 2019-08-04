"قوى عاملة بورسعيد" تعلن عن 60 فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، عن توفير نحو 60 فرصة عمل جديدة، لذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن نسبة 5% للحاصلين على شهادة تأهيل، وذلك بأحد مصانع الملابس الجاهزة بالقطاع الخاص.



وأكد المصنع، أن العمل المطلوب من المتقدمين لتلك الوظائف مخفف، ويناسب الحالة الصحية لهم، وذلك بالإضافة إلى ساعة انصراف طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018م، والعمل 6 ساعات.



وتتضمن الوظائف المتاحة، خياط، تشطيب، جودة، مساعد.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه للمسئول الإداري بالمصنع، في قر الشركة بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار، وذلك من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الثالثة عصرا، أو الاتصال على رقم 01275715686.