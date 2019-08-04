الأحد 04 أغسطس 2019 الموافق 03 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

منار سعيد: لا أفكر في العلاج الآن.. ولكن "إزاي أنجح" (فيديو)

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:58 م
منار سعيد
منار سعيد
أحمد عبد العزيز
طباعة

قالت منار سعيد، الفتاة التي جاورت الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، إنها أصيبت بمرض الشيخوخة وهي بعمر عام ونصف، مشيرة إلى أن المرض أثر على صوتها وشكلها.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن مرضها يؤثر على البروتين في الجسم ويؤثر على الجهاز العصبي والتناسلي.

وتابعت: "والدتي دورت على أي دكتور في مصر عشان يشخص حالتي ويعالجني، لكن للأسف كلهم أجمعوا أم مفيش علاج، فأنا الوحيدة المصابة بالمرض دة في مصر، وهناك 500 واحد على مستوى العالم مصابين بنفس المرض فقط".

وواصلت: "وقفت أي علاج باخده من 4 سنوات، ومبقتش بفكر في أني عاوزة اتعالج، لكن بفكر إزاي أنجح، فدرست عقيدة وفسلفة، وتعلمت اللغة الهندية والألمانية والإنجليزية".

ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت مدوية في قضية فساد اتحاد الكرة.. كرم كردي على رأس المتهمين

منذ يوم

كويكب بقوة 30 قنبلة نووية يقترب من الأرض

منذ حوالي 12 ساعة

أثري يكشف أسرار التوابيت الذهبية للملك توت عنخ آمون

منذ حوالي 11 ساعة

"العرسان الفرافيش رزق".. محمد ودعاء يحتفلان بزفافهما أمام برج "إيفيل"على أغانى حكيم

ads

الصور

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

image description

صور ترميم تمثال توت عنخ آمون

image description

أول تدريب لمحمود متولي ومحمد مجدي أفشة في الأهلي

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

الأكثر قراءة

خاص.. «البترول» تتخلى عن «بنزين 80» بعد 60 يومًا.. وتطرح بديلًا بنفس السعر

مفاجآت مدوية في قضية فساد اتحاد الكرة.. كرم كردي على رأس المتهمين

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

كويكب بقوة 30 قنبلة نووية يقترب من الأرض

ستوديو

برشلونة يفوز على أرسنال 2-1 بكأس خوان جامبر الودية (فيديو)

تهميش عائشة بن أحمد في إعلان فيلم تامر حسني الجديد "الفلوس"

جواهر تطلق كليب أغنية "الساعة 6" (فيديو)

كايرو ستيبس تفتتح ليالى مهرجان القلعة الموسيقية.. 18 أغسطس

رياضة

محمد عبدالغني والنقاز وحازم إمام يشاركون في تدريبات الزمالك

الأهلي يقترب من ضم مهاجم الترجي التونسي

ألماني يهزم الدوسري وينال لقب كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية

مانشيستر يونايتد يوافق على رحيل لوكاكو

الرئيس نيوز

تأجيل دعوى إسقاط عضوية هيثم الحريري إلى 27 أغسطس

بالأسماء والمواقع.. حركة تنقلات ضباط الشرطة في البحيرة

التموين: إنشاء 71 شادر لحوم بـ20 محافظة استعدادا لعيد الأضحى

بالصور.. السودانيون يحتفلون: أصبح الصبح.. ولا السجن ولا السجان باق

منوعات

فيلم "هوبس أند شاو" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

مصرع وإصابة اثنين من رعاة الغنم في صاعقة برق برومانيا

الطبيبات يستقطعن ساعات من عملهن لصالح الأسرة

ضبط شاب احتال على أكبر موقع للتسوق عبر الإنترنت

كشكول

تعليم أسوان تبحث تدريب الطلاب على الطاقة الشمسية

اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بسوهاج بنسبة نجاح 91%

الإسكندرية تحتل الترتيب الرابع على مستوى مصر في تصنيف الجامعات

غدًا.. بدء تصحيح الدور الثانى للإعدادية الأزهرية

إسلام سياسي

هل انتهى عصر "أيمن الظواهري" في القاعدة ؟

السرقات تعود إلى الرقة واتهام خلايا داعش

خبيرعراقي : عودة داعش من جديد في سوريا والعراق

طرد إخوان مصر من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت


زيت وسكر

تدريب 14 متدرب من دول “الكوميسا” حول تنفيذ مشروعات الطاقة

نصائح هامة لمرضى حمى الضنك

تعرف على أحمال شبكة الكهرباء اليوم

الإستيلاء على 757 ألف جنيه من أموال الدعم

مقالات الرأي
ماجد حبته
مسلسل العبث الإيرانى الأمريكى
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «2»
سيد عبدالقادر
حجاج السيلفى
د.أحمد الخميسى
طيور بيضاء لا تموت
المزيد

الثقافة

أنا وهؤلاء.. اعترافات فاروق حسنى عن نجوم الفن والفكر والأدب

مدرسة الأوغاد الابتدائية المشتركة (قصة)

"حزمة أوراق من سجن النساء" أحدث أعمال عواطف عبد الرحمن

تفاصيل ملتقى "العلاقات المصرية الروسية عبر العصور" بالأعلى للثقافة

صفحتنا ع الفيس بوك