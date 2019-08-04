منار سعيد: لا أفكر في العلاج الآن.. ولكن "إزاي أنجح" (فيديو)

قالت منار سعيد، الفتاة التي جاورت الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، إنها أصيبت بمرض الشيخوخة وهي بعمر عام ونصف، مشيرة إلى أن المرض أثر على صوتها وشكلها.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن مرضها يؤثر على البروتين في الجسم ويؤثر على الجهاز العصبي والتناسلي.

وتابعت: "والدتي دورت على أي دكتور في مصر عشان يشخص حالتي ويعالجني، لكن للأسف كلهم أجمعوا أم مفيش علاج، فأنا الوحيدة المصابة بالمرض دة في مصر، وهناك 500 واحد على مستوى العالم مصابين بنفس المرض فقط".

وواصلت: "وقفت أي علاج باخده من 4 سنوات، ومبقتش بفكر في أني عاوزة اتعالج، لكن بفكر إزاي أنجح، فدرست عقيدة وفسلفة، وتعلمت اللغة الهندية والألمانية والإنجليزية".