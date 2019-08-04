خطة لتأمين منشآت الرى والحدائق خلال العيد

اجتمع وزير الموارد المائية والري، مع محسن الجندي رئيس الإدارة المركزية للأمن بديوان عام الوزارة؛ لاستعراض ومتابعة الحالة الأمنية وخطة تأمين الوزارة والمنشآت وحدائق القناطر ومختلف الحدائق الأخرى خلال فترة الأعياد والأجازات الرسمية.



وقال وزير الموارد المائية والري، إنه تم وضع خطة للإستعداد لفترة أجازة عيد الأضحى المبارك، وبحث أهم الإجراءات المتخذة لإدارة المياه خلال تلك الفترة لتوفير المقننات اللازمة لرى الأراضى الزراعية وتلبية احتياجات المزارعين، خاصة فى ظل موسم أقصى الإحتياجات وزراعة الأرز حاليا.



وأوضح الوزير أنه يتم المتابعة والمرور المستمر على المواقع التابعة للوزارة وحل المشاكل فى حينها وضرورة التنسيق مع المحافظين والاجهزة التنفيذية بالمحافظات لمواجهه أشكال التعديات وخصوصا خلال فترة الإجازات والتعديات والعمل على إزالتها، مشيدا بالتنسيق الموجود بين القيادات التنفيذية للوزارة بمصالحها وهيئاتها وقطاعاتها لتحقيق الاستراتيجية العامة للوزارة، ومن خلال خطة عمل.