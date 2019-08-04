وحدات طبية للصحة الإنجابية بالعاشر من رمضان

تنظم مؤسسة مصر للصحة والتنمية، أكبر قوافلها الطبية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بمنطقة العاشر من رمضان انطلاقا من أهمية ودور المشاركة الاجتماعية وفى إطار تنفيذ مشروع حماية وتحسين صحة الفتيات والذي تنفذه مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة وهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت.



وتأتى القوافل الطبية بهدف رفع وعي السيدات والبنات بأهمية الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة، ومن المقرر أن تنطلق القافلة الطبية صباح يوم الثلاثاء القادم بنادى الصفوة بمنطقة العاشر من رمضان وسوف تشتمل على عيادات متخصصة لتنظيم الأسرة والثانية باطنة وأطفال، بالإضافة لصرف أدوية وعلاجات مجانية وتنظيم ندوة للسيدات والفتيات بالمنطقة حول الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة.



ويستهدف المشروع الوصول إلى 6.326 مستفيد بنسبه (60% من اللاجئين السوريين و40% مصريين) من الإناث والذكور ابتداء من سن 12 سنة.