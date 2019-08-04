قنا: حملة موسعة لإزالة التعديات بمدينة قوص

قاد محافظ قنا حملة موسعة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمدينة قوص بالتنسيق مع قوات الأمن والأجهزة التنفيذية، أسفرت عن استرداد ٣٨٩ فدان تعديات بالزراعة و٣٩٣ ألف و٢٨٠ متر مربع تعديات بالمبانى، وذلك ضمن حملات الموجة ١٣ لإزالة التعديات على أراضي الدولة والحفاظ عليها لاستغلالها فى إقامة مشروعات خدمية مستقبلا.



وأوضح المحافظ، أن الحملة نجحت فى إزالة ٣٧ حالة تعدي بقريتى حجازة قبلى وخزام منها ١٦ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ٣٨٩ فدان و٢١ حالة تعدى بالبناء علي مساحة ٣٩٣ ألف و٢٨٠ متر مربع من أراضى أملاك الدولة ليصل بذلك إجمالى ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة منذ انطلاق حملات الموجة ١٣ إلى ٦٠٧١ فدان و٦٣٧ ألف و٧٣٥ متر مربع.



وأكد أن حملات الإزالة لن تتوقف حتى يتم الإنتهاء من إزالة جميع حالات التعدى لغير الجادين فى أعمال التقنين ممن لم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بهم على أن يتحمل المتعديين نفقة أعمال الإزالات لعدم التزامهم بالإجراءات القانونية التى سنتها الدولة لإعطاء المواطنين فرصة للحصول على سند قانونى لتملّك أراضيها دون الإضرار بحقوقها.