مدرسة الأوغاد الابتدائية المشتركة (قصة)

البداية كانت هنا، حينما توفي أبي، لم يكن موظف في أي جهة، وبالتالي لم يكن لنا الحق في معاش، ولم يترك لنا مال وفير، وعمل أمي لم يكن كافٍ.



في صباح أحد الأيام اصطحبتني معها إلى مبنى قاتم مشيد على خرسانات صلبة، ليس به أي جماليات. ولكنه كان مفعم بالحياة والحركة والصراخ وروائح الفول والطعمية.



كانت أمي تمسك بضعة أوراق، ما فهمته أنني الآن لن أعود مرة أخرى إلى مدرستي، فلم تستطع أمي دفع المقابل المادي لها، ولهذا تم نقلي إلى مدرسة حكومية، ولا أعرف من أين جاءني هذا الرشد، لكني تفهمت الموقف، ولم أتذمر.



المكان الجديد من الخارج كان يشبه القديم، ولكن كل شيء في الداخل كان مختلف تماما، مجرد أن وطأت قدمي أرض المدرسة، حتى بدأت في تهيئة وضع ملابسي مرة أخرى، حيث خرج قميصي من مكانه، وحذائي الأسود تحول لرمادي، ولكنها كانت أمور بسيطة مقارنة بما حدث بعد ذلك.



فور دخولي، صحت بصوت عالٍ، رأيت عدد ضخم من اللصوص يتسلقون أحد المباني، صرخت على أمي التي كان يبدو على وجهها عدم الرضا، قلت لها انظري.. لصوص. نظرت لي في أسى ولم ترد.



نظرت حولي، لم أرَ مسز ليلى، ولا مستر هاني، ولا مسيو بركات، كانت هناك أبلة سعاد خرزانة، وأستاذ عبد السميع اللميع، عرفت بعد ذلك أسمائهم وصفاتهم، فالأولى كانت تستخدم عصاها دونما تفكير، واشتهرت بموهبتها في كسر الضلوع والأصابع وإحداث كدمات وعاهات للطلاب، وأما الثاني، كان يقضي يومه في تلميع حذائه، والمسح على صلعته من اليسار لليمين، حتى يفرد الشعرات الطويلة المطعمة بالفازلين فوق رأسه، فيعتقد أن شعره قد عاد للنمو من جديد، ثم يمسح نظارته، ويرتديها، ويبصق على الأرض.



وقفت مع أمي في فناء المدرسة حتى انتهت عمليات الكر والفر والتسلق والصياح، ثم دخلنا معا إلى مكتب مدير المدرسة، شرحت له أمي الموقف، وطلبت منه أن يصعد معي ليجد لي مقعد في الصف، نظر لي ولها بشفقة لم أفهم مغزاها وقتها، ونزل على رغبة أمي، وصعد معي إلى غرفة تعج بالبشر، زرعني بين اثنين في الصف الأول، غضبوا في البداية، لكن لم يكن لهم حيلة أمام الرجل.



دخل المعلم، عرّفنا بنفسه، وبدأ يتحدث قليلا في المادة، فسأل، فرفعت يدي لأجيب، لا أعرف ماذا أغضب الذي على يميني في هذا الأمر، فنظر لي بشكل مخيف، ثم اقترب مني وقال: أقعد يا ••• لم أفهم الكلمة ولا السبب، ولكن تلقائيا حينما التفت لي المعلم لأجيب، قلت له أريد الذهاب إلى دورة المياه، فغضب بشدة، وقال: أقعد يا •••، ربما سيكون هذا اسمي الجديد في هذا المكان.



طوال الحصص، أنا متسمر في مكاني لا أتحرك، أتنفس بهدوء حتى لا أغضب الشيطانين على يميني ويساري، مرة واحدة فقط حركت فيها رأسي ناحية صف الفتيات، فرأيت واحدة تجلس بينهن شعرت بالألفة تجاهها، وأن شيء يجمعنا.



حينما جاء موعد الفسحة، فر الجميع من المكان، بقيت قليلا، لم يكن هناك سوانا أنا وهي، فهمت لماذا لفتت انتباهي، فأنا وهي فقط من كنا نرتدي نفس الزي، بينما تلاحمت ألوان الصفار والخضار والحمار فوق أجساد الطلاب.



توجهت لها، جلست جوارها دونما حديث، وهي لم تعترض، ولم تفعل شيئا، يبدو أنني وصافي - هذا اسمها - تفاهمنا سريعا، كأن هناك خيط يجمعنا، أخرجت طعامها، وقد كان عبارة عن ساندوتشات جبن رومي ولحم مدخن، مثلي تماما، وهو سبب آخر يجمعنا، إذ أنه بمجرد أن انطلق جرس الفسحة، حتى انبثقت حبات فول من حقيبة الذي كان بجواري، واندفعت نحو فمه بطلاقة غريبة، كأنما كل منهما يفهم الآخر جيدا، ورأيت بضع بيضات تتطاير في المكان، كادت إحداها أن تضرب جبهتي، وهو ما تكرر كثيرا من حولي.



استأذنتها أن أذهب قليلا، هذه المرة كنت ذاهب إلى دورة المياه راغب لا مكره، لم أسأل عن المكان بالطبع، فالرائحة كانت تقودني إلى هناك. في الطريق دفعني أحدهم فسقطت أرضا، فضحك، وصفعني آخر، وعرقلني ثالث، لم أفهم ما يحدث.



على أية حال، وصلت إلى المكان المنشود بعد رحلتي تلك، بمجرد دخولي، وجدت طفل، يبدو أكبر منا قليلا، يقف وسط المكان، يتبول على كل شيء حوله، حتى زملائه، وبالطبع أصابني بعض مما يتفاخر به، لم أفعل شيء سوى أني استدرت وخرجت من المكان.



عدت إلى الصف وجلست في مقعدي، بقيت أنظر لهذه الفتاة ذات الشعر البني، رقيقة الملامح، أشعر بالأسى لي ولها، ولا يمكنني بالطبع أن أذهب لها برائحتي الجديدة، وبينما أنا سارح في أحلامي، وجدت جسدي ينضغط. وصل الشيطانان مرة أخرى، وكل منهما يحاول الاستحواذ على أكبر مساحة ممكنة.



عدت من جديد لصمتي، وتنفسي الضعيف، انتظر لحظة الخلاص، لم أحاول أن أفهم شيئا مما يدرَّس حتى لا يسري الغرور في عروقي لأجيب عن السؤال، فيغضب الشيطانين.



انتهى اليوم، انتظرت حتى يخرج الجميع، وأخرج بعدهم بهدوء، أنا والفتاة، وبالفعل، حدث ذلك، وأثناء خروجي معها من الصف، منسجما، كدت أشعر أن الكابوس انقضى، وأن هناك شيء جميل في هذا المكان، ويمكنني الاسترخاء الآن، حتى وجدت قدما ظهرت فجأة من وراء الحائط الذي شُق فيه مكان الباب، اندفعت أمامي، فسقطت على وجهي، فضربني بكيس ممتلئ بالماء، وضحك، وركض.



وقفت من جديد، لم أحاول أن أعدل هندامي هذه المرة، ومشيت بجوار الفتاة المذعورة، حتى باب المدرسة، استقبلتني أمي، تشممت رائحتي، ونظرت لوجهي الشاحب، تحسست القلادة التي ترتديها وفيها صورة أبي، وبكت، أمسكت يدها بقوة ونظرت لها نظرة رجل ناضج، ثم ركلت حجر كان على الطريق، فانطلق كالصاروخ حتى اصطدم بزجاج سيارة هشمه تماما، فضحكت، وعرفت أن طريق جديد قد اختارني، وأنا للطريق، ولن ألين.



عشرون عاما مروا، لم يتغير المكان، الآن أقف بين تلاميذي، آكل نص رغيف ممتلئ بالكشري، أعطته لي زوجتي صافي.. نعم هي الفتاة الرقيقة، وتعمل معي في المكان. وأرى ولد يشبهني، يطلب دخول الحمام، لأجيبه: أقعد يا •••.



لا أعرف يقينا لماذا فعلت ذلك، ولا هم يتصرفون بهذا الشكل، لكن هكذا نتعاطى مع الحياة، المثالية الزائفة لا تجدي، إن لم تكن ابن المكان الذي أنت فيه، فلن يمكنك أن تتعايش معه، فإما ستنزوي، أو ترحل، أو تموت.