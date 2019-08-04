وزارة النفط العراقية تنفي صلتها بسفينة احتجزها الحرس الثوري

نفت وزارة النفط العراقية، علاقتها بناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق اليوم الأحد.



وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان مساء اليوم، إن وزارة النفط العراقية لا تصدر زيت الغاز الى الأسواق العالمية، وإنما يختصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة، وفق السياقات والآليات والضوابط المتعارف عليها عالميًا، وذلك وفق قناة السومرية نيوز العراقية.



ونفت الوزارة أي علاقة لها بالناقلة المحتجزة لدى إيران، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تجمع المعلومات عن الناقلة المحتجزة التي تعد من الناقلات الصغيرة التي لا تتعامل بها وزارة النفط في عملية تسويق النفط والمنتجات النفطية.



نشرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، مساء اليوم، لقطات مصورة تظهر استيلاء قوات الحرس الثوري الإيراني على ناقلة نفط عراقية في مياه الخليج العربي بتهمة تهريب وقود إيراني إلى إحدى الدول العربية.



وتظهر لقطات الفيديو التي نشرها شبكة "PressTV" الإيرانية، توجه زوارق الحرس الثوري نحو الناقلة والصعود على متنها ثم سحبها إلى أحد الموانئ الإيرانية والاستيلاء على الوقود الموجود على متنها.



وكشفت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت سابق اليوم، أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط أجنبية ثانية في منطقة الخليج الأربعاء الماضي، بينما كانت تقوم بتهريب الوقود لبعض الدول العربية.



وأكد الحرس الثوري أنه تم احتجاز طاقم الناقلة المكون من 7 أشخاص، فيما كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب.