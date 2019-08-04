معرض فن تشكيلي باحتفالية "إفريقيا في القلب" بالإسكندرية

استضاف مركز الحرية للإبداع بالاسكندرية التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الأحد، احتفالية إفريقيا فى القلب، دعمًا لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.



نظمت الاحتفالية، جمعية البيئة العربية بالاشتراك مع المنظمة العالمية لكتاب إفريقيا وآسيا والجمعية العلمية للشئون الافريقية، باشتراك ورعاية وزارة التربية والتعليم (الخدمة المجتمعية، إدارة التربية الفنية، المراكز الاستكشافية)، جامعة الإسكندرية كلية التربية النوعية، مع المراكز استكشافية للعلوم وذلك بحضور، الدكتورة أميمة رسمي مدير إدارة الخدمات التربوية بالمنتزه، وأميرة المقبولي موجه عام التربية الفنية بالاسكندرية، وماجد لطفي موجه أول التربية الفنية، ونخبة من المثقفين، وممثلي الوزارات المعنية.



وتضمنت الاحتفالية مشاهدة فيلم تسجيلي إبداعي عن إفريقيا، وافتتاح معرض فن تشكيلي وحرفي، بالاضافة إلى عرض مسرحية كوناكرى، بمناسبة إطلاق الاتفاقية القارية للتجارة بإفريقيا تحت رعاية وزارة الدولة لشئون البيئة.