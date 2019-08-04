فيلم "هوبس أند شاو" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

تصدر فيلم الحركة الجديد "هوبس أند شاو" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 60.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون وفانيسا كيربي وجيسون ستاثم وإدريس إلبا ومن إخراج ديفيد ليتش.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك 2019" (لايون كينج 2019) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا 38.2 مليون دولار.

كما تراجع الفيلم الكوميدي "حدث ذات مرة في هوليوود" (ونس أبون إيه تايم إن هوليوود) من المركز الثاني إلى المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 20 مليون دولار.

والفيلم بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي ومن إخراج كوينتن تارانتينو.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات "الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" (سبايدر مان: فار فروم هوم) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 7.8 مليون دولار.

الفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا ومن إخراج جون واتس.

وتراجع الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "حكاية لعبة 4"(توي ستوري 4) من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع مسجلا 7.2 مليون دولار.