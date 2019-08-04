"قومي المرأة" ببني سويف يكرم أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

كرم فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، اليوم الأحد، بإشراف نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة أوائل الثانوية العامة بالمحافظة والحاصلات على المركز التاني مكرر علمي علوم على مستوى الجمهورية وهن أميرة سمير كامل وسارة إيهاب خميس، من مركز إهناسيا غرب المحافظة.



وشهد حضور التكريم ليلى أبو عقل مقرر مناوب الفرع والدكتورة هبة عبد العظيم، والدكتورة غادة طوسون، غادة سليمان عضوات فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف.



وقدمت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة التهنئة للطلبة المتفوقين ولأسرهم، موجهًا الشكر لأولياء الأمور على ما قدموه من جهد فى إخراج هذا الجيل الذى يبنى مصر على علم ووعى، وتوفير كل سبل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم.

