منار سعيد تكشف كواليس اختيارها لمجاورة الرئيس في مؤتمر الشباب (فيديو)

قالت منار سعيد، الفتاة التي جاورت الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، إنها أجرت تقريرًا نُشر في أحد المواقع، ورُفِع الى رئاسة الجمهورية، وبعدها تلقت اتصالًا من للمشاركة في مؤتمر الشباب السابع.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أنها ذهبت لاستلام "ID" لحضور المؤتمر، وهناك أكدوا لها أنها ستلقي كلمة.

وتابع: "ذهبت لحضور المؤتمر، وكنت قد جهزت كلمة لإلقائها، وهناك قالوا لي ستجلسي بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب السابع، وقالوا لي هو طلبك بالاسم".