الجيش الروسي يخمد حرائق غابات في سيبيريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طيران الجيش أخمد حرائق غابات في مساحة كبيرة من الأراضي في إقليم إيركوتسك في سيبيريا منذ بداية الشهر الجاري.



وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الأحد نقتله وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن طائرات من طراز "إيليوشن إيل-76" ومروحيات من طراز "مي-8" نفذت عشرات الطلعات وأسقطت آلاف الأطنان من الماء على الغابات التي اجتاحتها النيران، مشيرة إلى أنه تم إخماد النيران في منطقة تقدر مساحتها بنحو 753 ألف هكتار.