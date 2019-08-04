البابا تواضروس يستقبل سفير مصر في بلجيكا بالمقر الباباوي

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأحد، السفير خالد البقلي سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبرج والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح اليوم، إن البابا تواضروس الثاني رحب بالسفير خالد البقلي، وتمنى له دوام التوفيق في كافة أعماله لما فيه صالح بلادنا مصر، وأهداه هدية رمزية تحمل تذكار زيارة العائلة المقدسة إلى مصر.



وكان البابا تواضروس الثاني زار مشيخة الأزهر على رأس وفد كنسي لتهنئة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة عيد الأضحى المبارك.