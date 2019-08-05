أصالة تُثير الجدل على "انستجرام".. فما السبب؟

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري، حالة من الجدل بين جمهورها على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بعد حديثها بطريقة غير مباشرة عن صديقتها التي خانتها وطعنتها في ظهرها حسب وصف "أصالة".



وبالرغم من رد أصالة على إحدى متابعيها بأن الكلام لا يقصد أحد معين على الساحة الفنية، إلا أن الجمهور انقسم بين فريقين، بعضهم خمن واعتبر أن الفنانة "أحلام" هي المقصودة بالكلام، وفريق ثاني رأى أن "أنغام" هي المقصودة.



وقالت أصالة في منشورها: "إن حدسي غالبا لايخون الواقع ولايخالفه، ومثلي كثر، لقد عرفت مسبقًا بأنها ليست صديقة، فكيف لها أن تصون ودي وهي التي لاتعرف كيف؟".



وأضافت النجمة السورية: "نعم أنا محاطة بحب كبير ومن أُناس كثر، إلا أن الخيانة مؤلمة، ولكن ألمها يزول سريعًا، ويجب أن يزول سريعًا، فإنّ من طعنني بالظهر لايستحق أن يوجع قلبي، وقد تعهدت لروحي أن لا أسمح لأحد أن يمسها؛ فالخيرون كثر، وقد من الله على بنعمة الاختيار".



وتابعت: "لن أحاول أن أصلح ما أفسده الزمن فيهم، وسأخذ ما أنعم الله به علي، لن أفسد علاقاتي الطيبة، ولن أسامح من لايستحق".



وتفاعل الكثير من الجمهور مع كلام أصالة وحاولوا ان يعرفوا من هي صديقتها الخائنة، وطرح البعض اسم الفنانة "أحلام" بسبب التوتر بينهم وقيام أحلام بعمل بلوك لأصالة بسبب هجوم جمهور الأخيرة على أحلام على خلفية دعمها الإعلامية فجر السعيد في مرضها، رغم خلافها الكبير مع أصالة.



ولكن على صعيد آخر لمح البعض من الجمهور أن أصالة عادت لمهاجمة الفنانة أنغام مرة أخرى من جديد، بسبب زواجها من زوج قريبة زوجها طارق العريان، وهو الموزع أحمد إبراهيم.