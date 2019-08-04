مفاجآت مدوية في قضية فساد اتحاد الكرة.. كرم كردي على رأس المتهمين

كشف المحامي الشهير، جمال سمير محرم، عن طبيعة الأوراق التي تمت سرقتها من سيارته، في واقعة السرقة الأخيرة التي تعرض لها، موضحًا أنه تمت سرقة إيصالات غاز وكهرباء ومياه من سيارته، وكأن السارق كان يريد تنظيف السيارة على حد قوله.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه لم يذكر على الإطلاق، أن عملية السرقة التي تعرض لها تضمنت سرقة مستندات تخص اتحاد الكرة عقب البلاغ الذي تثقدم به للنائب العام ضد أعضاء الاتحاد كما زعم المذيع الإخواني محمد ناصر.

وواصل أن هؤلاء المذيعين من الإخوان مثل الحشرات التي تتغذى على جراح الوطن.

وعن البلاغ الذي تقدم به للنائب للعام، ضد أعضاء اتحاد الكرة يتهمهم فيه بالفساد، مدعمًا ذلك بالمستندات، قال جمال سمير، إنه يملك مستندات تدين بشكل واضح عددًا من أعضاء اتحاد الكرة المصري، ومنهم كرم كردي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك مفاجآت مدوية سيتم الكشف عنها قريبًا.