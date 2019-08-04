الباز يرصد مبادرة "حياة كريمة" في قريتي "الزموط "و"محي" ببني سويف

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو يرصد مبادرة حياة كريمة، في قريتي "الزموط" و"محيي" في بني سويف.

وقالت مواطنة، خلال فيديو استعرضه "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إنها كانت تعيش في منزل من "البوص"، والتعابين كانت تدخل المنزل، وأنها لم تكن تحلم بامتلاك منزل، متابعة: "مشكور السيد الرئيس، وعيشنا حياة كريمة".

وأضافت مواطنة آخرى: "خدنا بقرة من جمعية الأورمان، وعيشتنا بقت أحسن، والحمد لله".