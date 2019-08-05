حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 5 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: تسمع كلمات الإطراء ويأتيك الدعم المطلوب، ويغمرك هذا اليوم بالجاذبية ويجعلك محط الأنظار طوال الشهر.



عاطفيًا: محاولات الشريك لإرضائك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعًا بما يقدّمه من حلول.



صحيًا: تناول العصير صباحًا فهو مفيد وغني بالفيتامينات ويساعد على النشاط.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.