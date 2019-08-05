حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 5 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: تسلط هذا اليوم الضوء على أوضاع مهنية ملحّة، ولكن عليك الإنتباه والحذر والتصرّف باستقامة وشفافية.



عاطفيًا: إذا حظيت بالدعم المطلوب فإنّك تحقق انطلاقة ثابتة وناجحة، وتبقى الخطوة الأولى هي الأهم والأصعب.



صحيًا: تتمنى تمضية إجازتك في أحد المنتجعات الصيفية لأن هذا الأمر يشعرك بالراحة نفسيًا وصحيًا.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.