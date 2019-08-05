حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 5 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن أزمة طارئة تستجد في مجال عملك، يليها حالة من الإرباك والتحفّظ والعودة الى الذات والعلاقات غير المتكافئة.



عاطفيًا: العتاب هو غسيل القلوب، ويستحسن أن تكشف كل أوراقك على الطاولة لإيجاد الحلول مع الشريك.



صحيًا: تنزعج لسماع خبر يتعلق بصحة أحد الأشخاص الأعزاء على قلبك، لكن وضعه مطمئن جدًا.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



