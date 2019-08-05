حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 5 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: تجد نفسك متفوقًا على آراء الآخرين وتكون الأمور لمصلحتك، وتحرز تقدمًا في مفاوضات شاقة تجريها منذ مدة.



عاطفيًا: الإمكانات التي تمتلكها تساعدك على مواجهة أي عائق، وهي في الوقت نفسه تكون تحذيرًا للمصطادين في الماء العكر.



صحيًا: خفف من تسرعك هذا اليوم، فهو قد يتسبب بوقوعك في مأزق يوتر أعصابك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

