حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 5 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الاسد قالت:



مهنيًا: إذا واجهتك مشكلات مستجدة مع الزملاء في العمل، فإنّ ذلك يفرض عليك مزيدًا من الجهد لتجاوز العقبات.



عاطفيًا: يخضعك الشريك لاختبار قاس في حقيقة المشاعر، وخصوصًا بعد تلقيه أخبارًا عن نيتك في تركه بصورة مفاجئة.



صحيًا: استغل الطقس الجميل إذا كنت تقيم في منطقة جبلية للقيام بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

