حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين 5 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: تستجد مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان، لكنك تتمكن من التخلص منها بحكمتك وذكائك وحسن تعاطيك مع الأمور الحساسة.



عاطفيًا: امتنع عن الكلام تحت وطأة الغضب والانفعال وابتعد قليلًا عن الشريك ولو على مضض ريثما تهدأ ثورتك.



صحيًا: الصداع المتكرّر يتطلب عرض نفسك على الطبيب المختص لوصف العلاج الملائم.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

