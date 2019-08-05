حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 5 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: يشرّع أمامك هذا اليوم أبوابًا ملائمة مهنيًا تستمر مفتوحة مدة طويلة وتتوسّع الآفاق، فتعقد صفقات جديدة.



عاطفيًا: بعض الأحداث المربكة التي صادفتك أخيرًا تجعلك تعيش تجربة دقيقة مرتبطة بظروف العمل، فكن جاهزًا لذلك.



صحيًا: تشفى من آلآم مبرحة رافقتك منذ مدة في المعدة، وتستعيد نشاطك وعافيتك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.