حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 5 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: الوضع المهني المريح والشفاف يؤمن مناخًا هادئًا يتيح لك على مدى أيام القيام بالتغيير المناسب وترتاح للأجواء.



عاطفيًا: تطوّرات كبيرة وبارزة في حياتك العاطفية تغير مجراها، ومحطات مهمة تساعدك على خلق فرص جديدة للعلاقة.



صحيًا: لا تضغط على نفسك أكثر من طاقتها، فالنتائج السلبية قد تظهر سريعًا.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.