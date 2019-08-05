حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 5 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: الوضع المهني المريح والشفاف يؤمن مناخًا هادئًا يتيح لك على مدى أيام القيام بالتغيير المناسب وترتاح للأجواء.

عاطفيًا: تطوّرات كبيرة وبارزة في حياتك العاطفية تغير مجراها، ومحطات مهمة تساعدك على خلق فرص جديدة للعلاقة.

صحيًا: لا تضغط على نفسك أكثر من طاقتها، فالنتائج السلبية قد تظهر سريعًا.



الثور

مهنيًا: يشرّع أمامك هذا اليوم أبوابًا ملائمة مهنيًا تستمر مفتوحة مدة طويلة وتتوسّع الآفاق، فتعقد صفقات جديدة.

عاطفيًا: بعض الأحداث المربكة التي صادفتك أخيرًا تجعلك تعيش تجربة دقيقة مرتبطة بظروف العمل، فكن جاهزًا لذلك.

صحيًا: تشفى من آلآم مبرحة رافقتك منذ مدة في المعدة، وتستعيد نشاطك وعافيتك.



الجوزاء

مهنيًا: يسمح لك مركزك الجديد بتحديد اتجاهاتك وإعادة النظر في بعض المشاريع، وتتوصل إلى حل مشاكل عالقة.

عاطفيًا: التقارب في وجهات النظر بينك وبين الشريك يخفف من حدة التشنج، وتكون أصداؤه جيدة على العلاقة.

صحيًا: الرشاقة التي تتمتع بها لم تعرفها منذ مدة طويلة، والسبب ممارسة الرياضة التي بدأت تظهر نتائجها.



السرطان

مهنيًا: تستجد مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان، لكنك تتمكن من التخلص منها بحكمتك وذكائك وحسن تعاطيك مع الأمور الحساسة.

عاطفيًا: امتنع عن الكلام تحت وطأة الغضب والانفعال وابتعد قليلًا عن الشريك ولو على مضض ريثما تهدأ ثورتك.

صحيًا: الصداع المتكرّر يتطلب عرض نفسك على الطبيب المختص لوصف العلاج الملائم.



الأسد

مهنيًا: إذا واجهتك مشكلات مستجدة مع الزملاء في العمل، فإنّ ذلك يفرض عليك مزيدًا من الجهد لتجاوز العقبات.

عاطفيًا: يخضعك الشريك لاختبار قاس في حقيقة المشاعر، وخصوصًا بعد تلقيه أخبارًا عن نيتك في تركه بصورة مفاجئة.

صحيًا: استغل الطقس الجميل إذا كنت تقيم في منطقة جبلية للقيام بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق.



العذراء

مهنيًا: يوم حاسم لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن المقبل من الأيام سيكون أكثر إشراقًا.

عاطفيًا: مهمة صعبة لإقناع الشريك بالسير معك حتى النهاية، وخصوصًا أن تجاربك السابقة مع غير مشجعة.

صحيًا: تحاول التعويض عن الأيام التي تقاعست فيها عن ممارسة الرياضة، وتستغل أكبر مساحة من وقت فراغك لممارستها.



الميزان

مهنيًا: تجد نفسك متفوقًا على آراء الآخرين وتكون الأمور لمصلحتك، وتحرز تقدمًا في مفاوضات شاقة تجريها منذ مدة.

عاطفيًا: الإمكانات التي تمتلكها تساعدك على مواجهة أي عائق، وهي في الوقت نفسه تكون تحذيرًا للمصطادين في الماء العكر.

صحيًا: خفف من تسرعك هذا اليوم، فهو قد يتسبب بوقوعك في مأزق يوتر أعصابك.



العقرب

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن أزمة طارئة تستجد في مجال عملك، يليها حالة من الإرباك والتحفّظ والعودة الى الذات والعلاقات غير المتكافئة.

عاطفيًا: العتاب هو غسيل القلوب، ويستحسن أن تكشف كل أوراقك على الطاولة لإيجاد الحلول مع الشريك.

صحيًا: تنزعج لسماع خبر يتعلق بصحة أحد الأشخاص الأعزاء على قلبك، لكن وضعه مطمئن جدًا.



القوس

مهنيًا: طاقة قوية وقدرات هائلة تمارسها في التواصل والانفتاح على الناس وتبنّي قضية عامة، وتشارك بعضهم قضاياهم وتمارس كاريزما كبيرة.

عاطفيًا: اهتمامك ببعض التفاصيل المهمة يدفع الشريك إلى منحك مزيدًا من الثقة وحرية التحرّك، فترتاح إلى ذلك وتقدر الوضع.

صحيًا: لا تتهاون في بعض الأمور التي قد تشكل خطرًا على صحتك في المستقبل.



الجدي

مهنيًا: تسلط هذا اليوم الضوء على أوضاع مهنية ملحّة، ولكن عليك الانتباه والحذر والتصرّف باستقامة وشفافية.

عاطفيًا: إذا حظيت بالدعم المطلوب فإنّك تحقق انطلاقة ثابتة وناجحة، وتبقى الخطوة الأولى هي الأهم والأصعب.

صحيًا: تتمنى تمضية إجازتك في أحد المنتجعات الصيفية لأن هذا الأمر يشعرك بالراحة نفسيًا وصحيًا.



الدلو

مهنيًا: تكون الآفاق واسعة أمامك وتخوض محادثات ممتازة، فقط انتبه لإشكال يحصل على صعيد شراكة ما.

عاطفيًا: إذا كنت إلى جانب الشريك في الأوقات الصعبة، فإنك تجده إلى جانبك عند أول اختبار صعب تواجهه.

صحيًا: أن تحرم نفسك من بعض المأكولات المضرة، معناه أنك تحرم جسمك من الأمراض في المستقبل.



الحوت

مهنيًا: تسمع كلمات الإطراء ويأتيك الدعم المطلوب، ويغمرك هذا اليوم بالجاذبية ويجعلك محط الأنظار طوال الشهر.

عاطفيًا: محاولات الشريك لإرضائك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعًا بما يقدّمه من حلول.

صحيًا: تناول العصير صباحًا فهو مفيد وغني بالفيتامينات ويساعد على النشاط.