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عالم

القصر الجمهوري بالسودان يعلن اكتمال ترتيبات توقيع الوثيقة الدستورية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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أكملت لجنة تأمين وتأهيل مسار كبار الزوار بالقصر الجمهوري بالسودان، اليوم الأحد، ترتيباتها لمراسم التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية لإدارة المرحلة الانتقالية التي وقعها المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في وقت سابق اليوم بالأحرف الأولى، والاتفاق على توقيعها بشكل نهائي في السابع عشر من الشهر الجاري.

وكشفت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة معتمد محلية الخرطوم، اللواء ركن صبري بشرى حسن الشاذلي، عن الاستعدادات الجارية لاستقبال الوفود الرئاسية والمنظمات الدولية من تأمين وتهيئة وتجميل مسار الزوار والمواقع المحيطة بمنطقة الاحتفالات وإقامة الوفود من الصالة الرئاسية مرورًا بالقصر الرئاسي وقاعة الصداقة ومواقع إقامة الوفود، وذلك وفق اللجنة الإعلامية بالمجلس العسكري.

وأوضح صبري بشرى عقب الاجتماع أن الأجهزة المعنية بالتأمين وغيرها على أتم الاستعداد فضلًا عن اكتمال الاستعدادات اللوجستية مع اللجان الأخرى المختصة بالإعداد لحفل التوقيع النهائي.

وأكد بأن السودان الآن يفتح ذراعيه وقلبه لعودة أبناءه ويتهيأ للاحتفال بين جميع مكونات العمل السياسية بالتوقيع على الاتفاق النهائي ومن ثم الانتقال لإدارة المرحلة الانتقالية التي تعتبر مهمة في تاريخ البلاد.

ووقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغير في وقت سابق اليوم الوثيقة الدستورية لإدارة المرحلة الانتقالية برعاية الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.
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