محمد الباز: الفقر خطر على الدولة مثل الإرهاب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الفقر خطر على الدولة مثل الإرهاب، لأن الفقير لو اشتد فقره لن يصمت وسيحاول تدبير أمره.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن الفقر لو زاد المجتمع كله سيكون قلقًا، وكل شخص يمتلك أموالًا سيخاف عليها، ولذلك لا سبيل أمامنا سوى الوقوف مع الفقراء.

وأكد "الباز"، أن مواجهة الفقر مشروع شعب، وليس مشروع رئيس أو حكومة، متابعًا: "لازم الكل يعمل على تحقيق حياة كريمة للمواطن".