مقتل شخصين وإصابة 7 في حادث ببافاريا

لقي شخصان حتفهما وأصيب سبعة أشخاص آخرين بإصابات خطيرة جراء حادث عنيف وقع في ولاية بافاريا.



وأوضحت الشرطة أن قائد سيارة تجاوز إشارة وقوف عند أحد التقاطعات وصدم بسيارته سيارة أخرى كان لها حق التخطي فصدمت الأخيرة سيارة ثالثة كانت تقف عند التقاطع في مدينة روتبرج أوب دير تاوبر.



وأضافت الشرطة أن السيارة الأولى كانت تقل خمسة أشخاص لقي منهم رجلان 20 و41 عاما حتفيهما في مكان الحادث ووقعت إصابات خطيرة للثلاثة الآخرين.



كما أسفر الحادث عن وقوع إصابات خطيرة لأربعة أشخاص آخرين كانوا في السيارتين الأخريين.

وهرعت قوات الإنقاذ إلى مكان الحادث مدعومة بثلاث مروحيات.