ماركيز يفوز بسباق التشيك للدراجات النارية

حقق الإسباني مارك ماركيز انتصارا ساحقا - السادس هذا الموسم - بعد فوزه بسباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية (موتو جي بي) بالتشيك، والذي أقيم في حلبة "برنو"، وسيطر على مجرياته بالكامل منذ بدايته وحتى النهاية.



وبهذا، تمكن ماركيز (ريبسول هوندا آر سي 213 V) من معادلة عدد انتصارات البريطاني مايك هايلوود، برصيد 76 انتصارا، ويأتي خلف كل من الإيطاليين جياكومو أجوستيني (122 انتصار) وفالنتينو روسي (115 انتصار) والإسباني أنخيل نييتو (90 انتصار).



وقبل انطلاق السباق كانت هناك أمطار كثيفة، أدت إلى اتفاق جميع الدراجين على تأخير بدء السباق لمدة خمس دقائق، حتى توقف الأمطار.



لكن في النهاية، بدأ السباق بعد حوالي 40 دقيقة تأخير.



وأنهى ماركيز السباق في المركز الأول، وجاء الإيطالي أندريا دوفيزيوسو في المركز الثاني، ثم الأسترالي جاك ميلر في المركز الثالث، والإسباني أليكس رينز في المركز الرابع.