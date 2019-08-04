الباز: المجتمع ينفق أمواله على "السفه" والمنشطات الجنسية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن المجتمع ينفع أمواله على "السفه"، مشيرًا إلى أنه يمكن توفير تلك الأموال واستخدامها في شيء مفيد.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن المصريين يدفعون 3 مليار جنيه في السنة على المحمول، و2.4 مليار على الدروس الخصوصية، و10 مليون جنيه على الدجالين، و2 مليار جنيه على المنشطاء الجنسية.

وتابع: "الفلوس اللي بندفعها في حجات مش محتاجينها لازم توجه لأمور مهمة، لأننا كمجتمع لو قعدنا وفكرنا وسنجد أننا ننفق أموالنا في سفه، وحجات مش بنستفيد بيها، وممكن وفرما الفلوس دي حياتنا هتبقى أفضل".