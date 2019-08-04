تشكيل الكويت الرسمي لمواجهة السعودية

أعلن الكرواتي روميو جوزاك المدير الفني للمنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، تشكيل الأزرق لمواجهة السعودية في بطولة اتحاد غرب آسيا.



ويلتقي منتخبي السعودية والكويت مساء الأحد، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة اتحاد غرب آسيا 2019، ويستضيف اللقاء ملعب فرانسو حريري بمدينة اربيل العراقية.



وجاء تشكيل الأزرق كالتالي:

حراسة المرمي: سليمان عبدالغفور.

خط الدفاع: حمد الحربي - فهد الهاجري - خالد محمد ابراهيم.

خط الوسط: احمد الظفيري - سلطان العنزي - شريدة الشريدة - عامر معتوق.

خط الهجوم: بدر المطوع - فيصل زايد - حسين الموسوي.