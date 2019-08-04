برباتوف: لوكاكو تعرض للظلم في أولد ترافورد

زعم البلغاري ديميتار برباتوف، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أن روميلو لوكاكو، مهاجم الشياطين الحالي، تعرض "لانتقادات ظالمة" خلال فترة وجوده في أولد ترافورد.



ومن المتوقع أن ينتقل لوكاكو ليوفنتوس في صفقة تبادلية، تشهد انتقال ديبالا لمانشستر يونايتد.



وسجل لوكاكو 42 هدفًا في 96 مباراة بقميص مانشستر يونايتد، منذ وصوله من إيفرتون عام 2017.



ويعتقد برباتوف الذي سجل 56 هدفًا في 149 مباراة تحت قيادة أليكس فيرجسون، أن النقد الموجه للمهاجم البلجيكي ليس مبررًا.



وقال البلغاري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "قلت ذلك من قبل، وأكرره، أنا معجب به، وأعتقد أنه تعرض لانتقادات ظالمة في معظم الوقت".



وأضاف: "بالنسبة لي، أعتقد أنه يستطيع البقاء.. عندما تعرف زملائك في الفريق، فإنك تعرف كيف تلعب معهم، وكيف تجعلهم يبدون في حالة جيدة".



وواصل مهاجم الشياطين الحمر السابق: "لذلك عليك معرفة جانبك القوي والحفاظ على ذلك.. آمل أن يتمكن من البقاء لأنه يمكن أن يقدم الكثير للفريق".



وبحسب نفس الشبكة، فإن لوكاكو سيوقع عقدًا مع يوفنتوس لمدة 5 سنوات، يحصل من خلاله على 41 مليون جنيه إسترليني.