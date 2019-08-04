جوارديولا يعترف بأفضلية ليفربول في الشوط الثاني

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الزمن الأصلي بالتعادل 1-1 مساء اليوم الأحد، في مباراة درع المجتمع الإنجليزي.



وقدم الطرفان أداءً هجوميًا مميزًا رغم عودة الكثير من اللاعبين إلى معسكري الفريقين في وقت متأخر، وأهدر اللاعبون مجموعة كبيرة من الفرص الخطيرة التي كان بإمكانها حسم المباراة في وقتها الأصلي.



وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عقب انتهاء المباراة: "كان نهائيًا مذهلًا من كلا الطرفين، لم يستطع أي منهما السيطرة لمدة 90 دقيقة، حظينا بلحظات جيدة حقا، وفي الدقائق الـ15 الأخيرة شعرنا بالإرهاق، وكان أمامهم الفرصة لحسم المباراة".



وأضاف "كان اختبارًا جيدًا لكلا الفريقين، من الجيد أن يدرك اللاعبون ما سيجابهونه هذا الموسم، في هذا المستوى فإنه لا توجد فروقات، ركلة ترجيح واحدة، ونقطة واحدة".



واعترف جوارديولا بأفضلية ليفربول في الشوط الثاني من اللقاء بقوله "إنه اللقب الأول الذي يمكننا الفوز به، في الشوط الثاني لعبوا الكثير من الكرات الطويلة، ولم نتمكن من استخلاص الكرة، لم نتحكم بزمام الأمور".



وألمح جوارديولا إلى أن المنافسة ستكون مفتوحة بين كبار الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد بقوله: "يونايتد سيعود، أرسنال وتوتنهام وتشيلسي.. لا أعرف ماذا سيحدث".