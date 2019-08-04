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رياضة

دي بروين: مباراة ليفربول كانت مليئة بالصعوبات

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:14 م
نجم مانشستر سيتي
نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين
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أبدي نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين، عن سعادته الفوز بلقب الدرع الخيرية على حساب ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الزمن الأصلي بالتعادل 1-1، مؤكدا أنه كان مليئا بالصعوبات.

ولجأ مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوراديولا إلى الإبقاء على الحارس البرازيلي إيدرسون ومواطنه المهاجم جابريال جيسوس والهداف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو على مقاعد البدلاء، بعدما عاد الثلاثي في وقت متأخر إلى الفريق عقب انتهاء إجازاتهم.

ورغم ذلك، تمكن مانشستر سيتي من افتتاح الموسم بلقب على حساب خصم عانى هو الآخر من غياب النجم السنغالي ساديو ماني.

وقال دي بروين في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عقب انتهاء اللقاء": "كانت مباراة صعبة للغاية، يمكن أن ترى أننا مازلنا في وقت مبكر من التحضيرات للموسم. الفريقان ليسا جاهزين بدنيا بعد، والتنافس كان أمرا جيدا، وسنتنافس مجددا في الموسم الجديد".

وأضاف: "بعض اللاعبين عادوا قبل يومين، بينما تدرب آخرون قبل أسبوعين أو 3 فقط. الفترة التحضيرية للموسم باتت أمرا متعلقا أكثر بالنواحي التجارية هذه الأيام، ولهذا يعتبر شهر أغسطس في غاية الأهمية".
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