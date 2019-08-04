كلوب: راضي عن أداء اللاعبين رغم الخسارة

أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أنه راضي عن أداء لاعبيه، رغم الخسارة بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي 4-5، إثر انتهاء الزمن الأصلي بالتعادل 1-1 مساء الأحد، بمباراة الدرع الخيرية على ملعب "ويمبلي".



وقدم ليفربول أداء قويا، لا سيما في الشوط الثاني الذي شهد إهدار الفريق الأحمر لحوالي 8 فرص خطيرة في الدقائق العشر الأخيرة.



وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي تي سبورت" عقب انتهاء اللقاء: "كان أداء جيدا حقا،خاصة في الشوط الثاني، خاض الفريقان فترة تحضيرية مشابهة، تحدثت مع كيفن دي بروين (لاعب مانشستر سيتي) بعد المباراة وقلنا إننا لا نعرف أين نقف حتى هذه اللحظة".



وأضاف: "كنا نستحق التعادل على أقل تقدير، تصد واحد حسم الأمر ولا يمكنني أن أشعر بالأسى اليوم، الأمر الأكثر أهمية من الفوز اليوم كان الأداء، تعرف أننا مازلنا هنا، ما زال بإمكاننا تقديم كرة قدم مناسبة".



وختم المدرب الألماني: "في الشوط الأول كان بوسعنا التأقلم بشكل أفضل، لكننا حظينا بفرصنا أيضا، غيرنا أمورا قليلة في الشوط الثاني، كنا نريد الحسم، وفي اللحظات الأخيرة لم نكن محظوظين، هنيئا لمانشستر سيتي".